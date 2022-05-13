堅尼地城好危險？何栢良：打齊針放心外出　促政府加強資訊發放

香港大學李嘉誠醫學院昨(12日)透過Facebook向全體教職員及學生發出呼籲，指堅尼地城及周邊地區可能出現大型感染群組，強烈建議所有師生本周內不要在區內用餐，亦不要在當區進行要除低口罩的活動。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(13日)就事件回應，指醫學院做法小心，才會有相關呼籲，但他認為只要打齊針就可以放心外出用膳。

何又指，醫學院近乎所有師生都已經完成接種3劑疫苗，各人亦均需每日做快速檢測，相信防禦力已十分高，而過去一周醫管局職員的檢測和病人篩查亦幾乎無發現陽性個案，認為醫院的安排對病人已有足夠的保障。對於醫學院的訊息，被指引起地區恐慌，何認為政府可以加強資訊發放，公布不同地區的污水檢測結果，亦可按病毒量分成不同等級，向公眾交代。

何又建議政府倣效澳門，設立可呈報陰性結果的系統，讓收到快速檢測包的市民上報結果，方便統計，或者做抽樣調查，以便更精準調整策略。他表示，本港每日有200至300宗確診個案，絕大部分都是無病徵或輕症，認為目前防疫重點不應針對零星地區的污水檢測結果或個別地點做深入追蹤，而是更好推動疫苗接種。他指本港有623萬人已經接種第2劑疫苗，但當中有100萬人夠期仍未打第3針，建議可取消「疫苗通行證」6個月的寬限期。