10%染疫童現「長新冠」　失眠兼記憶力變差　部分須精神科跟進

疫情肆虐本港逾2年，已累計過百萬港人確診，惟不少患者痊愈後出現後遺症。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早(14日)在電台節目表示，在他接觸的約130宗兒童新冠康復者覆診個案中，有10%出現懷疑「長新冠」徵狀，包括記憶力變差、失眠、難以集中精神，部分更有認知或精神問題，需要轉介精神科跟進，亦有兒童康復者出現頭痛、氣促、咳嗽、易疲倦等，醫管局與港大合作，將會篩選部分兒童康復者進行磁力共振，了解新冠病毒對兒童認知能力的影響。

關表示，現時3至11歲兒童第一劑疫苗接種率只有約7成是不理想，擔心當社區出現爆發，學校全面恢復面授後，有機會在校內爆發第6波疫情，認為在社區爆發未完全停止前，都不能放寬學童每日進行快速測試的要求。他又指，本港的2款疫苗都有效，就算3至5歲兒童未能接種由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗，亦應盡快接種由內地研發的科興疫苗，不應該等第2代疫苗面世才接種。

對於元朗及上環先後有食肆爆發感染群組，關認為情況屬預期之內，指本港日前放寬社交距離措施，經過母親節市民外出用膳，多了社交接觸會出現小型爆發，但現時判斷疫情回升是言之尚早，要視乎未來發展。