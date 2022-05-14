上環星月樓群組再多11人確診　未肯定住西苑台員工是否超級傳播

上環星月樓群組再多11人確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(14日)公布，至今共有39名食客及2名工作人員確診，其中食客分別涉21男18女，年齡介乎7至90歲，她又澄清未有食客是117歲，只因輸入錯誤。她稱同時段在場約200人已差不多全部做檢測，但很多結果仍在等候。

張表示，當局正詢問該39名食客，涉及超過15個家庭，全部均在3樓進食，有1名聲稱自己在2樓進食的食客，其實都是在3樓進食。全層3樓約有29張枱，起碼17張有個案，而有個別家庭共8人全部中招。而工作人員中，有其中1人住於西苑台，於5月11日開始不適，在圍封強檢時發現，而他有1名家人於5月9日已開始不適，當局會為西苑台及星月樓個案做全基因分析，以了解當中有否關係，暫時未能肯定西苑台人士為超級傳播者。

星月樓環境樣本方面，她指當局共取40多個樣本，有2個樣本帶新冠病毒，1個在男廁中找到，另1個在女廁抽氣扇找到。當局昨日(13日)去視察星月樓時，已叫他們暫時停業，等做完大清洗及當局取完樣本，加上機電工程處要看他們的通風是否有問題，確保無問題才可重新開業。

此外，新旺會桌球群組再發現多6宗個案，其中2個是工作人員，其中1名是負責準備食物及飲用品，他於5月9日當晚因不適未有上班，當天去了急症室，CT值約17；另一名是在酒吧枱工作，他知道其同事確診後，發現自己有咳，於5月11日確診。另外4宗個案是在該處玩擲鏢。其他個案詳細仍在詢問中，現時共有10名顧客及2名工作人員確診。