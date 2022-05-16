疫情回落抗疫的士削至40輛　比高峰少96%　的士業界促保留

因第五波疫情肆虐，港府今年2月起設立「抗疫的士」，專車接載有需要市民出入社區。運輸署指近日疫情趨放緩，市民相關服務需求減少，已將抗疫的士削減至40輛，數量較高峰時近千輛大幅減少約96%。的士業界指，目前未知當局會否全面叫停服務，但指疫情未完全遏止，認為港府應保留服務以應對疫情一旦復熾。

抗疫的士由2月18日起提供免費接送服務，初時僅接載確診市民前往醫管局指定診所，及後服務延伸至往來社區隔離設施，並於上月中起配合香港中學文憑試開考，接送染疫、或密切接觸者的考生至竹篙灣社區隔離設施應考。期間，每輛的士每日可獲港府3,500港元資助。據業界透露，抗疫的士初期僅約300輛，直至第五波疫情高峰期間，一度增至逾900輛，惟當局3月底起逐步減車。運輸署回覆東網表示，目前抗疫的士已調整至僅40輛，又指當局一直與的士車隊營辦商緊密聯繫，按市民需求調整的士數目；相關的士推出至今已完成超過10萬宗行程。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，隨文憑試筆試已結束，相信抗疫的士需求會進一步減少，當局或會再削車，惟當局未曾交代過會否取消抗疫的士。至於有醫學專家，警告第六波疫情恐短期內復燃，他對此表示擔憂，認為當局需預留抗疫的士作應對。他稱目前業界有充裕的軟件、硬件，加上已設立協調平台，並累積一定經驗。倘疫情反彈，業界能短期內增撥的士、人手作抗疫之用。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，過往曾與當局探討擴大服務範圍，例如接送長者接種疫苗，或接送康復者出入醫院等，惟未獲接納。疫情未退之際，他建議預留至少約100輛抗疫的士。