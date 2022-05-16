大埔葵青及沙田區多廈污水帶疫　港府派16萬快測包抽查

為應對第5波疫情，政府在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測。當局今日(16日)公布，在大埔、葵青、沙田區的污水檢測到新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉及地點包括，大埔大南樓、太和中心、太湖花園第一期及第二期、永發樓、汀角路9A-9B號、汀角樓、美菱居、美豐花園、啟昌樓、常安樓、富善花園、富景閣、富萊花園、菁泉雅居、裕安樓、翠怡花園、翠林閣、麗和閣、順景樓、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、省躬大廈、榮麗苑、榮暉花園、榮明花園、富萊花園(第二期)玉桂閣及安樂樓；葵青區友明大廈、銀行大廈、怡勝花園、昌盛樓、昌榮樓、葵都大廈、葵華大廈、葵龍大廈、安盛大廈、宜和樓、金恆樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、怡峰苑、嘉翠園及祖堯邨；及沙田區恒峰花園、美松苑、美城苑、美柏苑、香粉寮－白田村五區及香粉寮新村、翠景花園及美林邨。

因應上址污水檢測結果病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。