中大校董會澄清段崇智續任安排　稱沿用多年程序及行之有效

香港中文大學校董會今(16日)發表聲明，澄清校長段崇智續任安排的決定。校董會指，續任安排遵照中大沿用多年的程序，行之有效，亦與多家本地及國際大學採用之續聘程序一致。歷任中大校長皆經過競爭激烈的全球公開招聘程序，最後由校董會聘用。鑑於現任校長最初是通過廣泛招聘程序獲得聘任，如果校方及現任校長雙方均同意續任，校方則毋須再次展開廣泛招聘程序，此做法亦廣為接受。

中大指，段崇智第一屆任期將於2023年底屆滿，有個別校外人士質疑校方為何於任期屆滿前18個月便作出續任決定，有關言論並不合理。若校方及現任校長未就續任達成共識，校方需盡早展開全球招聘程序，另覓校長人選。根據中大及本港其他大學過往經驗，新校長招聘預計需時至少12至18個月。

考慮到需要探討段是否有意連續下一任期，既定程序隨即展開；相關討論在2021年夏天開始，並於今年1月正式提交給校董會。校方在確定段教授有意續任後，同年3月在校內展開廣泛諮詢，共舉行了8次持份者會議。持份者在會上就校長的領導、表現及其對中大策略發展的方向作坦誠討論，參考了段教授的過往成就和他對秉承中大傳統及實踐大學校訓「博文約禮」的承諾，對其續任表示積極支持。新任中大校董會主席查逸超亦指，中大校董會已遵從嚴格而完善的程序處理校長續任安排，並向中大社群進行廣泛諮詢。