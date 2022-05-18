刷單員騙案層出不窮　製假平台呃員工付款訂機票

疫情打擊經濟，亦衍生不少求職騙案，其中刷單員騙案非常流行，繼日前東網報道的招聘「電影推廣員」騙局後，再有「訂機票員」陷阱，惟手法大同小異。據了解，有騙徒製作一個假冒訂購機票平台，再於社交媒體發貼急聘在家兼職員工，訛稱員工只需預訂不同航綫機票賺佣，及後可連本帶利歸還，標榜「不付出少許本金，怎麼可能賺大錢？」當然最終都是一場空。

近日本港入境防疫措施放寬，有騙徒在社交媒體發貼，訛稱某個大型訂機票網站招聘訂票員，獲聘者在「上司」指示下登入一個網站註冊成會員，只要不斷點擊預訂機票便可賺佣金。為令騙局更為逼真，「員工」最初預訂機票不用自費，更有「上司」代為增值，直至到達某個額度時，網頁會彈出提示稱「帳戶可用餘額不足」，此時「上司」亦露出狐狸尾巴，要求員工自行用轉數快或銀行轉帳為帳戶增值，稱屆時可連本帶利收回，又指可介紹其他人入會，可分取對方所賺取的16%佣金。

據悉，有一名18歲青年上月底墮入陷阱，共付5,300港元達成「任務」，惟「任務」之後當然又有另一「任務」，退款無期。據了解，有關平台相信未被植入木馬程式或手機病毒，估計只是希望誘騙受害人增值騙財。