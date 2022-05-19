女校男師　上堂睇AV　大屏幕分享4P

近日有網友在社交專頁發貼爆料，指秀茂坪女校梁式芝書院，一名趙姓男教師上課時公然看「4P成人影片」，期間更有生理反應，引起學生嘩然。消息指，涉事男教師已離職，校方通告家長指「某老師因行為不當自行請辭」。該校校長回覆《東網》查詢時表示，事件已上報予教育局，涉事教師現已離職。由於涉及私隱，校方不便再作回應；東網正向教育局查詢，暫時未獲回覆。

發貼者自稱為該校學生，指該名男教師當時正為中一學生授課，並於默書期間，以手機觀看4P成人影片，期間疑不慎分享屏幕至投影機。由於他本人無察覺畫面已投射至黑板，令學生被迫觀看不堪入目的影片長達5分鐘。有學生更發現，涉事男教師觀看成人影片出現生理反應，更以書本遮掩下體，醜態盡現。

貼文又指，該男教師自知事情敗露，聲稱「事件嚴重，會影響外界對學校的印象」，要求學生勿對外於網上公開討論。據悉，最終「紙包不住火」，有學生向家長投訴其惡行。校方向家長發通告，指「某老師因行為不當自行請辭」，字眼十分隱晦，而涉事男教師亦已離職。惟有家長擔心校方為保校譽，圖「大事化小」，甚至「小事化無」，令該名「淫師」可甩身，一旦覓得新工作，將繼續為禍教界、荼毒學生。