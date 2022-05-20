躁鬱謬誤滿載　煎熬3％港人　拍拖求職遇障礙

每100名香港成年人中，約有3人可能患上躁鬱症，而女性的發病率為男性的1.89倍。不過大眾對此病存認知謬誤，例如以為「患者長時間處於躁狂狀態」。有調查發現，多達90%受訪者抗拒跟患者結婚或交往；73%人指會降低聘請意欲。雖然躁鬱症非不治之症，但服藥副作用會影響服藥依從性，近年有新治療方案「長效針劑」，每月注射一次，方便患者管理病情。

香港精神健康動力基金會於去年共訪問了4,088人，結果顯示，近60%人不太認識躁鬱症，且有5大認知謬誤，包括「患者在躁狂狀態下，工作效率會有所提升」。醫生李靖國表示，患者在躁狂狀態或會自信心極高，但不代表其工作能力或效率會提升，反而可能有過度熱情或鹵莽批評等不恰當行為，影響人際關係和工作。而「患者可靠意志力控制情緒起伏」也非事實，李稱此病關乎生理上的病變，包括腦內神經傳遞物質失衡，故患者需要用藥改善。

結果亦顯示，少於10%人願意與患者結婚或交往；至於有保留，甚至不願意的人中，80%擔心交往或結婚會影響家庭和睦，其次擔心遺傳下一代；另73%稱會降低聘請意欲或不聘請躁鬱症患者，當中逾70%人擔心其情緒爆發及影響同事關係，也有人擔心工作表現、有傷害別人的傾向。醫生鄭柏榮指，許多因素影響病發，包括遺傳及環境因素的相互作用，而發病年齡大多在青年至成年時間。