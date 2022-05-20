宅度假爆私隱危機　男女酒店活春宮遭放上網　偷拍者可入罪

疫情下港人難出埠去旅行，不少人都會選擇到酒店Staycation(宅度假)放鬆一下，但看似安全的酒店房隨時成為偷怕黑點！尖沙咀一間酒店懷疑有人意亂情迷公演「活春宮」，一對男女於酒店房內「肉帛相見」，兩人情到濃時難以自禁，豈料無拉上窗簾布，親熱行為疑遭高層住客拍下，有關片段其後在網上流傳，「性事」一覽無遺。

從片段可見，酒店房內一名全裸女郎高舉雙手、輕倚窗台，身後1名上身赤裸的男子以手輕托女子胸部，下身前後抖動，動作愈趨激烈，而女方亦如癡如醉，狀甚銷魂。影片長約1分鐘，未及完事經已結束。有口痕網民就嫌「唔夠喉」，希望拍片者足本放上網，亦有人從景觀認出，事發地點應為九龍香格里拉酒店。

惟有眼利之人發現，影片明顯有躲避事主視線的舉動，推斷影片屬偷拍性質。由於疫下酒店Staycation盛行，市民到酒店房放鬆時，若未有放下窗簾保障私隱，隨時予不法之徒可乘之機，成為鏡頭下的男女主角。有法律界人士表示，拍片者如上載片段作娛樂性質，亦有可能觸犯「不誠實使用電腦」罪，可處監禁5年。另外，根據刑事罪行條例，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬違法，可判處罰款1,000港元及監禁6個月。