工業界與知專啟動計劃　助學生得獎作品商品化

香港青年工業家協會與香港知專設計學院(HKDI)攜手啟動「讓創意飛伙伴計劃(Hatch Creativity Scheme)」,並就首個商品化項目—《原石》簽訂合作協議。協會期望透過今次合作,結合業界知識、學生創意與學院資源,為有潛力的創作提供「商品化」支援,推廣香港的設計創意及工業技術,提升「香港製造」品牌在世界市場的地位。

《原石》餐具由HKDI產品設計高級文憑畢業生廖成鍇(Alvin)設計,在超過4,000組入圍作品中脫穎而出,勇奪世界三大設計獎項之一「2021 紅點設計概念大獎(Red Dot Award: Design Concept 2021)」的最佳設計獎(Best of the Best Award)。餐具設計概念以改善用餐者的流暢度為中心,改造日常可見的中式餐具,設計出不規則形狀的湯匙、可組合醬料碟及骨碟等,以「原於自然用之自然」為創作靈感,把石頭原始自然的形態應用在餐具上。

合作協議簽訂儀式假職業訓練局大樓舉行,於VTC執行幹事唐智強及香港青年工業家協會會長戴麟共同見證下,由香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)院長王麗蓮、協會副會長暨教育及培訓委員會主席蔡俊杰,以及《原石》設計師Alvin一同簽署。協會會長戴麟於儀式致詞時表示,希望『讓創意飛伙伴計劃』可以成為拋磚引玉的先導項目,促成更多業界與院校的協作,共同發掘並培育更多本地學生的優秀作品。