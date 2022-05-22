東方日報A1：虛擬幣騙局成災　苦主一鋪清袋

虛擬貨幣圈近期大風大浪，上周數十種虛擬貨幣價格大插水，跨國投資者損失不菲。本港原來亦有虛擬貨幣投資群組疑上月底爆煲，涉及最少數百投資者，圈中人估計整個群組的損失金額高達數億元！警方回覆查詢時證實接獲最少兩宗相關平台投資者報案求助，兩人分別損失逾4萬及23萬元，警方已將案件列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。至於涉事投資群組參與的公司，則在網上聲稱「資金遭美國監管當局扣起」，有苦主表示投資戶口的結餘已驚變「0」，恐自己名下的百萬投資款項血本無歸。

該投資群組所屬的公司早在年初已活躍拉客，聲稱可代客以虛擬貨幣投資外匯期貨，參加者每日投資可達本金4%，收益只多不少，據參加的投資者表示，起初確實嘗到「甜頭」，回報甚至達本金一倍，有人因而投入更多資金，並慫恿親友參與。

有苦主講述被誘上「賊船」的經過，2月時他從朋友口中得知該網上投資工具，他初時以5萬元資本「小試牛刀」，結果每日確實收到4%至10%的回報，他解釋，投資者需先將資本兌換成虛擬貨幣，並需綁定7日或14日，若解封資金當日虧本，7日期滿後，投資者可領回本金最多80%，14日則可領回90%，期間投資者的確賺了快錢，提錢過程亦順暢，他們只需透過手機應用程式查閱存款，堪稱方便又快捷，誰料一眾投資人愈踩愈深，不但自己投資，還叫上朋友、親人一齊賺。

上月，該投資公司推出宣傳活動，聲稱由18至28日舉行大抽獎，參加者只需綁定本金，最多可贏取等同約4,000美元的虛擬貨幣，結果吸引不少人參與，惟至4月29日早上，投資者發現存入的虛擬貨幣價值顯示為「0」，公司聲稱因為受到美國監管當局扣起，要求投資者再提供本金的30%作為稅款，憑此取回本金。此時，不少投資者才如夢初醒，懷疑墮入騙局，當日下午，該投資網站內容清空，整個投資平台消失得無影無蹤。記者嘗試在手機尋找有關的應用程式，也未有發現，相信已下架。

本報向警方查詢相關投資公司被指涉騙時，證實接獲最少兩名人士報案，涉款分別約4.7萬元及23.7萬元，報案人稱透過朋友介紹結識一名男子，被對方游說她以指定網站投資虛擬貨幣，之後將金錢存入該名男子的指定銀行戶口，其後發現未能收到相關回報或退款，懷疑受騙，遂報案。兩宗案件均列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，加密貨幣最大特點是有隱藏身份功能，難以追蹤，相信執法部門追查難度極高。

方同樣質疑以上的投資騙局只是以外匯期貨作幌子，騙取對虛擬貨幣一知半解的投資者入局，他解釋加密貨幣本身沒有問題，只是有人利用加密貨幣犯案，正如倫敦金一樣，他促證監會或金管局等加強監管這些利用加密貨幣交易的平台。

■記者黃家豪

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