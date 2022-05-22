政Whats噏：中大續聘段崇智爭議不休　潘佩璆促為錯誤指控道歉

香港中文大學校長段崇智早前獲續任3年惹起爭議，有議員更要求立法會教育事務委員會討論，有消息就話委員會暫時「休戰」，或者喺7月1日之後先擺上議程。但係外界對續任嘅質疑並冇停落嚟，前議員潘佩璆更加認為，段崇智應為過往對執法部門嘅無理指控公開認錯同道歉。

潘佩璆話段崇智喺早兩年聽到學生嘅片面之言，喺冇客觀求證之下，竟嚴辭斥責執法部門，又要求獨立調查，係極之嚴重嘅過失，而係示威者佔領校園期間，段又冇沒有領導學校行政部門進行調查同干預，事後又就其缺失同過錯致歉，可謂係極嚴重嘅失職，所以校董會不顧3名議員校董嘅反對，草草通過續聘，確實令人感到強烈不滿。

段本身係傑出嘅學者，潘佩璆亦認同佢係難得嘅人才，或者佢係一時糊塗同埋有難言之隱，但係必須要令一啲曾曾經公開支持過黑暴嘅人明白，係要承擔後果嘅。

潘認為日後喺聘請或續聘大學校長之前，作為大學校監嘅特首有責任確認嗰個人選唔係境外反華勢力嘅代理人；若當事人曾經對執法部門進行無理無據嘅指控同批評，就必須以公開方式認錯同致歉，以還政府聲譽，同以正社會風氣。