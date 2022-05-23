機場三跑目標年內啟用　預計總債務水平破千億

香港國際機場第三跑道早前完成試飛，預計將於今年內按原定計劃投入運作。就整個項目涉及開支1,415億港元，機場管理局今（23日）表示，財務仍維持在預算之內，因疫情仍有不少變數，未來財政仍面對挑戰，客運量減少導致收入縮減，須依靠外部借貸融資。根據最新三跑系統融資方案，預計總債務水平由890億港元增加至1,110億港元，仍於估算範圍內。機管局會視乎疫情發展，積極考慮發行50億港元零售債劵。

運輸及房屋局副局長蘇偉文今在立法會上透露，第五波疫情對機場三跑工程造成一定影響，但機管局推行一系列有效應變措施克服困難，機場第三跑道仍以今年啟用為目標，而跑道在今年啟用後，中跑道將會關閉兩年進行重新配置。他又指，當局仍在積極探討如何在機場設置「一地兩檢」的可能性，有效加快清關效率。

旅遊界議員姚柏良會上則關注，機管局會如何利用好三跑道系統，在疫情過後協助旅遊業重新出發，另外在機場建設費方面會否作出調整，以吸引更多旅客來港。機管局財務執行總監李沛鏗回應說，過去兩年多的疫情，對機場建設費的收取帶來嚴重打擊，因此要延長收取至2033年或以後。