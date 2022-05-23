淘汰1萬輛歐盟四期柴油車　空氣質素仍未達標　議員質疑成效有限

本港藍天出現的日數近年有所上升，立法會環境事務委員會今日(23日)討論本港空氣質素的情況及改善措施的進展，環境保護署副署長馮浩然指，本港主要空氣污染物過去10年減少了30%至60%，但仍面對路邊的二氧化氮及臭氧問題。他透露，政府1年內已淘汰1萬輛歐盟第4期的商用柴油車，未來合共淘汰4萬輛相關柴油車，連同8萬輛歐盟第4期以前商用車，前後合共淘汰12萬輛歐盟第4期或以前的商用柴油車，而電動車公共充電設施方面，他透露截至今天，本港共有約4,900個公私營公共充電器，相信2025年有不少於5,000個公共充電器的目標能提早最少3年完成。

議員陳克勤提到港府自2014年起前後申請約200億港元，資助淘汰歐盟前期至4期的柴油商業車輛等，但去年的路邊空氣質素仍多次不達標，質疑公帑運用的成效未如理想。環境局局長黃錦星回應指，去年路邊的主要空氣污染物較2011年已減少了約40%，形容「得來不易」，指現時路邊空氣污染主要來自巴士及內地商業柴油車，未來會淘汰老舊商業柴油車。環保署助理署長(空氣質素政策)梁啟明則說，路邊年均二氧化氮濃度由每立方米122微克減少50微克，至50微克，稱多個計劃「成效顯著」。

電動車需有助減少空氣污染問題，但其電池的後續處理引來議員憂慮。議員陳振英表示，首代電動車電池已使用了7年，已達到期階段，但現時全港僅得數間持牌化學廢物收集商能收集廢電池，並轉運外地回收或再用，擔心隨電動車的出車數量續增，未來棄電池的處理量難滿需求。環保署首席環境保護主任(特別回收項目)譚卓偉稱，每年有10至30公噸廢電池出口，最近雖有船務問題影響出口，指現時「成件事受控制」，亦持續監察電池出口的情況，稱能夠照顧到現時的用量。