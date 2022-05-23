調查指疫下4劏房戶1人失業　7成人積蓄難撐一個月開支

有調查指疫情期間每四名劏房住戶便有一人失業。

第5波疫情重挫本地基層生計，有機構最新調查發現，疫情期間每4名劏房住戶便有一人失業，家庭收入大幅減少下，超過7成受訪者的積蓄不足以應付一個月生活。團體提出3項建議，如正面解決劏房戶經濟壓力問題，放寬現行現金津貼試行計劃的門檻，縮短或取消輪候公屋時間的條件，讓貧困家庭減低輪候公屋期間的經濟負擔。另改善失業人士支援金補助增加至多次性發放，以及盡快設立劏房租務管制條例檢討時間表。

是次調查由「醫護行者」及「明愛青少年及社區服務」，於今年3月31日至4月22日期間網上訪問130名中西區及南區劏房居民。調查主要發現，中西區劏房家庭入息中位數為14,000港元，而南區的則為12,000港元，遠低於分區入息中位數。接近6成劏房戶的家庭收入大幅減少，7成人的積蓄僅足以支撐少於3個月的生活開銷，43%受訪者更坦言現有積蓄不夠應對一個月生活。

至於劏房租金在過往半年不跌反升，有12%受訪者指正面對「疫市」加租，平均加幅為7.9%，最高加幅更多達18.6%，即加租1,100港元，高於最新劏房租金管制的法定加租比例10%。受訪劏房戶租戶平均將61%收入用作交租。收入減少而開支大增下，8成受訪者壓力大得引致失眠，當中2成人幾乎每天失眠，睡眠質素嚴重下降；4成受訪者被評估很大機會患上焦慮症和抑鬱症。