前區議員甄霈霖違禁聚令被判社服令　不服定罪提上訴候判

前屯門區議員甄霈霖前年7月在其選區內的屋苑電梯大堂，向管理公司查詢住客感染新冠肺炎的情況，因此被控違反俗稱禁聚令的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，去年於屯門裁判法院被裁定罪成，判處80小時社會服務令。他不服定罪判決，今天（23日）向高院原訟庭提出上訴。法官邱智立聽取控辯雙方陳詞後，決定另擇日子裁決。

本案上訴人甄霈霖，被控於2020年7月20日，在屯門兆麟苑瑞麟閣電梯大堂參與受禁群組聚集。其代表大律師陳詞表示，原審裁判官裁定屋苑的電梯大堂屬規例所定義的「公眾地方」，有違本地與外國案例對公眾地方的解釋。上訴方指，只有一般人可以公眾人士身份進入的地方，才應視為公眾地方；而私人屋苑的大堂，就不屬此定義範圍之內。此外上訴人亦指，涉案聚集是否獲規例豁免法律責任的聚集，舉證責任應在控方，即由控方證明涉案聚集不獲豁免。大律師指當時上訴人向管理公司人員作詢問，是履行區議員的工作，應獲豁免，但控方並無作出反證。

律政司一方回應時則強調，禁聚令是為抗疫而設，在此目的下，詮釋規例宜緊不宜鬆，只要有多於當時規例規定的4人，基於同一目的而聚集，就已屬違反規例。對此法官質疑，如果一個人做事引起其他人跟隨逗留，是否就要負刑責，或者因為吸引到人便把手上的事拋低？律政司代表回應指，那個人應該要求跟住他「八卦」的人離開。

案件編號：HCMA 532/2021