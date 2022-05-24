雷動計劃廣告非法招致選舉開支　戴耀廷認4罪判監10個月

港大法律系前副教授戴耀廷，連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，被指在2016年立法會換屆選舉中，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。3人共被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，葉及石在同意案情後，獲不提證供起訴，就每項控罪自簽1萬港元及守行為1年。戴耀廷則承認控罪，今午(24日)於灣仔區域法院被判監10個月。

被告為戴耀廷(57歲)、葉劍青(55歲)及石守正(50歲)，戴報稱退休，其餘2人則報稱董事。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。戴耀廷早前因佔領中環案被判監16個月，已就該案於去年10月服刑完畢，不過他因另涉民主派「35+」初選案而還押。就本案涉及的控罪指，戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司(雞蛋同盟)招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

案情指2016年立法會換屆選舉中，3名被告均非立法會選舉候選人或任何候選人的選舉開支代理人。戴於同年4月至9月，曾在電台節目、記者會及社交網頁介紹「雷動計劃」，指目的是「踢走保皇黨」，並呼籲市民捐款助刊登廣告，及欲招募5萬名「䇿略選民」，屆時據數據進行投票等。直至涉案日期，《明報》及《蘋果日報》先後分別刊登了共6個廣告，以宣傳雷動計劃，並由任雞蛋同盟董事的葉及石簽發共25.3萬港元支票，以支付廣告費。因雷動計劃目的乃促使泛民或非建制候選人於選舉中當選，上述6項廣告費用由此計劃衍生，屬選舉開支，該屆相關候選人亦沒有申報該些開支。

案件編號：DCCC 683/2021