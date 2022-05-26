一田購物優惠日過萬款貨品1折起　筍價好物激發正能量

半年一度的一田購物優惠日正式揭幕！由即日起至5月31日，全港12間一田分店及12個特別展場同步勁減，超市筍貨更分2星期出擊至6月7日。除了逾萬件衣食住行好物低至1折發售外，一田為顧客制訂六大生活提案，以筍價好物為市民帶來正能量，無論家長及女生，廚神及山系達人都能買到心頭好驅走負能量。以指定信用卡簽賬滿指定金額更可換領高達$500現金券，讓精明消費者以「爆買」迎接初夏。

一田購物優惠日昨日(25日)展開，東網記者率先到沙田分店視察，正式開賣前，大批市民一早在門外守候，磨拳擦掌務求第一時間搶購心頭好。斥資逾3,000元掃貨的黃太直言今次優惠日「好抵買」，購得嬰兒用品及多種日用品，感到開心又滿足；帶同女兒購物的梁女士就指疫情緩和後較放心出外購物，她主力購入床品及玩具，坐在嬰兒車的女兒亦喜獲玩具，笑逐顏開。

作為全城焦點的每日1折震撼筍貨，首推5月26日 Tommee Tippee電動吸乳器只售$120，勁慳超過$1,000，加上$9.8雞仔嘜幼兒精梳棉紗上衣，靚媽總會找到慳錢門路；5月28日限定$69的Cherry抗菌舒適枕，配合5月31日限定$99超低價發售的Hisense 2.0聲道無線喇叭，不但是冧爆爸爸的父親節禮物，更能瞬間打造Chill Home品味。

為答謝YATA-Fans會員支持，今次優惠日首推「YATA-Fans會員激賞」，會員可以用超抵積分加低至$25換購衣食住行筍貨，當中包括以 1,000分 + $299 換購Pinocchio天絲綿1300針床品套裝(價值$1,540)。

「1折震撼筍貨」以外，今次亦有逾100款筍貨以$11.9起每日限定發售。當中迎夏優惠包括5月26日限定的金章3/4匹窗口式冷氣機以$1,980元半價發售；5月28日限定，以29折$399 出售的Casablanca石墨烯抗菌感溫四季被，每張都親柔涼爽，絕對可以讓它們輪流登場，助一夜好眠。

想成為疫下廚神？5月26日限定、只售$598的 Nutzen專業電焗爐連強力打蛋器為新手必備之好物。德國FISSLER哥本哈根系列單柄湯鍋+雙耳湯鍋套裝，由原價$3,060現減至$388，約13折，只限5月28日出售。至於 Staub 28cm夜光藍色圓形淺燉鍋47折後只售$1,999，更送總值$748的意大利飯專用勺及矽膠鑊鏟。

疫情打亂生活節奏，一田購物優惠日就為市民帶來六大正能量解鎖提案！要在家亦有天王級享受，勁減$11,401的愛皇健護脊雙人床褥僅售$5,499，配合售價$19,999的OSIM V手天王按摩椅，勁慳超過$27,000，讓市民宅家放鬆，隨時安睡。

夏日防曬是女生的重要一課，「女生蜜語提案」提供逾320款國際知名護膚美妝產品，低至1折起發售，包括5月26日限定$160 的「Dead Sea Premier化妝掃套裝」。女生要做好保養，5月27日限定只售$545的「Estee Lauder皇牌修護賦活眼霜套裝」、$430 「Sofina潤白美肌防曬套裝」以及$480「Laneige水活細胞再生精華套裝」，都是護膚必備的女士恩物。

大減價並非女士專利，一田亦準備了多款2折起發售的4K智能電視，讓男士輕易在家體驗高清聲畫享受！當中5月26日限定2折發售的TCL 24” LED iDTV 只售$296、 TCL 65” 4K UHD Android TV售$6,580(6折)，Hisense 55” 4K Android TV只售$3,990 ，適合不同大小客廳睡房。

「萌爆卡通治癒提案」一向為優惠日的吸睛環節，今次推介近期人氣大熱的LuLu豬限定精品，一系列產品大曬冷，包括床品套裝、家居服、購物袋及手拉車等，連同其他逾40款萌爆Character以14折起發售，當中迪士尼嬰童T恤、泳衣及連身裙$99起獨家發售，萌爆全場。

疫下暫時無法旅行都可用味蕾遊歷世界，一田超市連續2周勁減至6月7日，多國Food Therapy食材低至26折，首周以67折發售，僅賣$78.8的加拿大急凍生波士頓龍蝦帶頭，加上半價$119的日本北海道熟帶子2L，以至$88空運直送澳洲活藍青口等，讓市民足不出戶嘆盡世界美食。同時更有「$100任揀4件」專區，匯集糧油雜貨、健美飲品、麵食、眼膜痛貼等多款精選產品，按喜好任選4件，無分價錢及種類！

到郊外洗滌心靈成市民近年習慣，一田齊集逾30個戶外潮牌低至2 折起發售，當中只售$399的 Cotima 戶外行山鞋，更可加$30 換購戶外背嚢；要為「夏水禮」作準備，一田推介$169 Aqurun韓國水上活動鞋、以及$99起Arena 及Speedo兩大名牌泳裝及配件。

一田優惠又豈止折扣，以指定信用卡即日簽賬淨值滿指定金額，即可換領最高達$500現金券，邊買邊賺簽帳，盡享優惠！