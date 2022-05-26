警破洗黑錢集團拘黑幫骨幹等16人　揭單月處理逾460萬元犯罪得益

警方於上周展開代號「捲甲」行動，搗破一個洗黑錢集團。西區警區助理指揮官（刑事）雷君納警司表示，涉案洗黑錢中心屬近年較具規模，單計上月，集團已經清洗超過460萬港元黑錢。警方掌握證據後，以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男3女(18歲至35歲)，包括7名骨幹成員和9名傀儡戶口持有人，被捕人士分別報稱文員、侍應、送貨員、學生或無業人士，當中骨幹分子大多有黑幫背景，各人現時已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。警方的調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

西區警區刑事總督察黃宇徽表示，警方在今年初通過搜集情報，鎖定一個由黑幫操控的洗黑錢集團，繼而辨識出位於北角一商廈單位的營運中心。經詳細部署後，警方於上周二(17日)下午採取行動，探員先於北角英皇道拘捕兩名男子，從他們身上搜出兩張不屬於他們的銀行卡，其後持法庭手令進入目標單位，並將屋內5名男子拘捕，相信上述7人(27至33歲)均屬集團骨幹。黃指相關單位面積約1,000呎，分為4間房，警方在現場檢獲超過130萬港元現金、43張銀行卡、44個網上銀行戶口登入資料及密碼、一批電腦及超過5,000份欠債人士資料等。證據顯示，集團至少控制87個傀儡戶口，並有百萬港元計款項經不同渠道匯款至本地或境外戶口。探員根據調查線索，上周五(20日)和周六(21日)再拘捕9名傀儡人士(18至31歲)，相信他們交出戶口協助清洗黑錢。

該警區重案組督察梅碧心解釋集團運作模式，指集團骨幹是以個人名義租用樓上辦公室作營運中心，除了威逼無力還款人士交出帳戶資料、銀行卡及其他個人資料，亦會以「搵快錢」為名，向市民支付數千港元報酬收購戶口。調查又發現，相關戶口和資料會被多於一個洗黑錢集團利用，並會收集各類犯罪得益，包括投資詐騙、假扮官員、網上情緣和網購騙案的騙款，所涉款項由1,300港元至4500萬港元不等，最高一宗是偷取一間公司的本金，同時亦有戶口涉及收取非法賭博款項，當中收益多達3,000萬港元。她補充，集團收款後會以現金提取，再用櫃員機現金存款或找換店現金匯款，將之轉入幕後收益戶口，從而增加警方追查及收集證據的難度。