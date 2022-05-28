十年建33萬公屋未夠　政府增撥116億　擬推兩萬伙過渡屋破局

覓地建屋是治本之道，運輸及房屋局局長陳帆今日(28日)發表網誌，表示港府現時已覓得約350公頃土地，足以興建33萬個公營房屋單位，可滿足未來十年30.1萬個公營房屋的需求。當局亦透過推動過渡性房屋，為基層提供居所及減輕租金負擔，時至今日，投入服務的過渡性房屋單位(5215)，連同經已動工(2587)、已招標(10,960)、已啟動前期工作(1,651)，及研議中(1,176)的項目，當局將推出逾2萬個過渡性房屋單位。

立法會在前年6月批出首筆共50億港元的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，為非政府機構提供財政支持，全面推動過渡性房屋建設。計劃推出以來，已有30個非政府機構參與，反映社會對過渡性房屋的需求殷切，政府的目標亦由原本提供1萬個單位，兩度「加碼」至現時的2萬個，而資助計劃的撥款亦兩度增加至116億港元。

另外，為了協助及紓緩居住在不適切居所家庭的生活負擔，當局已推出「現金津貼試行計劃」和「劏房租務管制」，紓緩他們的財政壓力和保障劏房租戶。