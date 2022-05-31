今起出入食肆等地需打3劑疫苗　出門前宜檢查電子針卡

「疫苗通行證」第3階段由即日起生效，「要飲茶、見孫仔」的你或需打了3針新冠疫苗始能做到，年滿12歲的市民若於去年11月底或之前打第2針，今日起若進入食肆、健身室等指定場所，便需要多打1針才能進入。至於在12月後才打第2針，針後未滿6個月的市民，其疫苗通行證仍然有效，直至踏進第2針滿第6個月後，才需要再多打1針，方能繼續使用疫苗通行證；而染疫者康復後未滿半年的市民亦暫時不受影響。港府則提醒市民，檢查「電子針卡」是否已加入所有疫苗接種紀錄，又指康復者可於康復6個月後，將康復紀錄二維碼儲存在「安心出行」。

助理政府資訊科技總監(特別職務)張宜偉昨日(30日)提醒市民，留意電子針卡上是否已包括所有疫苗接種紀錄的資料，指現行版本的安心出行會按相關階段，查核用家的疫苗通行證是否符合要求，若針卡顯示藍色框，便代表合乎相關要求。張又指，若市民未能確定紀錄是否齊全，可透過「電子疫苗接種及檢測紀錄系統網站evt.gov.hk」，填寫簡單的資料後便能下載針卡，並即時儲存於「安心出行」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則建議，不諳使用科技的長者或市民可攜帶紙本針卡，或用相機拍下紙本針卡的二維碼，以防使用電子針卡出現問題。張宜偉則稱，如市民有任何對安心出行的查詢，可致電26263066或到25個港鐵站的流動支援站尋求職員協助。張補充，安心出行熱線於過去一周，已處理過萬個市民查詢，99%問題由接線職員已可解答。