涉掟石襲記者　相思灣村霸黃子洋認襲擊罪　僅罰款3000元

東方傳媒機構記者去年12月初到西貢相思灣村採訪，追查違建道路及「神秘丁屋」事件期間，現年43歲的被告黃子洋，報稱水上俱樂部東主。他涉嫌無故以石頭擲向記者，使記者人身安全受到威脅。黃子洋被控一項普通襲擊罪，案件今早(31日)在觀塘裁判法院再提堂。被告認罪，主任裁判官錢禮指，本港有言論自由和資訊自由，即使被告感到受滋擾，也不能使用武力，判罰款3,000港元。被告過往有3次刑事定罪記錄，與本案性質不類同，最近一次是2018年違反交通條例。

案情指，當日早上11時許，姓朱男記者到相思灣採訪，追查有關違建道路及非法佔有官地事宜，並拍片及拍照。期間被告站在約10米外，說附近最近經常發生爆竊案，問朱是誰人。當他知道朱是記者後，便說「你係東方嚟嘅」。朱為免衝突，便停止拍片。此時，被告先後執起兩塊石頭掟向朱，朱見狀退後，兩塊石頭落在朱身前。被告其後離開現場。朱沒有受傷，因感到受驚，故報警處理。被告在去年12月5日被捕。在警方認人手續中，事主成功認出被告。

辯方律師求情時指，當日事主在沒有事前通知下拍攝，被告犯案是為了讓事主離開，而不是傷害對方。被告現在已經深感後悔，承諾不會重犯。裁判官指，被告或會因受追訪而覺得被滋擾，但強調這不是使用武力的藉口。考慮到他認罪，過往沒有同類刑事定罪記錄，故判他罰款3,000港元。法庭警告若被告再因同類行為被帶上庭，將不會再以罰款方式處理。

案件編號：KTCC447/2022