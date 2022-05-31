第三階段「疫苗通行證」首日　有市民被拒入餐廳感憤慨

政府稱目前約有60萬人到期未打第三針，估計當中有部分人可能曾染疫，但又未有申領康復碼。但第三階段「疫苗通行證」今日(31日)開始實施，入食肆、戲院、健身中心、美容院及髮型屋等地方，一般人士均須打齊三劑疫苗。記者今早10時許走到街上的餐廳視察，發現不少街坊因不同因由，如未及注射第3針、安心出行未能出示第3針證明/或康復豁免，依舊呈紅框，最終被職員拒絕入內，不得其門而入。有街坊對此感到十分憤慨，大罵「措施擾民」及「好煩」。

已打2針兼曾確診的市民鄧小姐表示，原定相約2名友人打算於餐廳食早餐，但到場後，卻被職員告知因未有打第3針，所以不能入內。她指自己於3月時曾染疫，坦言「自己都唔知點? 又話可豁免?」對於政府一方面稱康復者有6個月期限豁免；一方面今日於場所出入卻受到職員阻撓進入，她表示感到十分混亂。此外，記者亦目擊有長者即使已打3針，但因未及更新「安心出行」內的電子針卡，最終需出示電話內的疫苗注射紀錄訊息才被允入內。

有不願上鏡的市民則稱入到餐廳，經職員提醒，才知悉新措施已實施。對於不能堂食，他氣憤表示「真係好煩、政府都好煩」。但他透露稍後時間將會補打第3針。有餐廳職員表示新措施首日，由早上7時至10時許，已有10名市民因未能出示第3針而被拒進入。職員指餐廳亦十分無奈，有客人更會因此大發脾氣。