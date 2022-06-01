彈票黨網購騙貴價貨　9男女落網涉款逾270萬

今年2月起，警方在港九新界各區，接獲10多宗網購騙案，每宗涉及金額由5萬至60萬港元不等，總數超過270萬港元。港島總區刑事總部高級督察曾憲釗指，調查顯示詐騙集團於網上交易平台接觸放售貴價物品的賣家，然後扮作買家訛稱有意購買該些物品。當商議好價錢後，詐騙集團會相約受害人進行面交，成員在交收前，會把已經失效的支票存入受害人的戶口，令對方誤以為收到款項，故此把物品交予騙徒。惟經銀行處理後，由於部分支票為空頭支票，或支票戶口沒有足夠金錢而「彈票」，款項亦在受害人的戶口遭退回，買家始知被騙。

港島總區重案組謝靜儀高級督察表示，經情報搜集及深入調查後，警方鎖定多名詐騙集團成員身份，並於前日(5月30日)至今日(6月1日)採取拘捕行動，先在上水一間銀行內發現一名15歲集團成員，企圖把一張無效支票存入支票機，探員隨即把他拘捕，並在其身上發現另外13張無效支票。

同一時間，探員在全港多區採取行動，至今共拘捕7男2女(14至51歲)，涉嫌「串謀詐騙」，當中4人只有14至16歲。所有被捕人士分別負責擔當不同角色，包括現身交收、存入支票、提供支票戶口等。行動中，警方亦檢獲一批支票簿、手機等證物。調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。