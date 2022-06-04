東方日報A1：布口罩甩色　水銀超標損記憶

同時佩戴布及外科兩個口罩幾成不少人的防疫日常，而五顏六色的布口罩亦成為潮物；惟酷熱天氣下，被汗水沾濕的布口罩竟有令人重金屬中毒的危機。本報委託專家測試市面多款布口罩的重金屬含量，結果發現全部樣本水銀超標，最高超標逾640倍，亦有樣本含鉛量超標近7倍。醫生指水銀及鉛均可透過皮膚吸收而致慢性中毒，恐損記憶。專家提醒，顏色愈鮮艷的布料，含重金屬機會愈高，選購時要加倍留意。

第5波疫情下，不少人都會戴多一個布口罩令外科口罩更貼面，加強防疫。布口罩款式繁多，本報記者日前在深水埗及旺角等地購買6款不同顏色及材質，價錢10至35元的布口罩，再連同兩個已清洗多次的布口罩，交由專家在人工模擬排汗的情況下測試，了解當中的重金屬含量。

這些布口罩樣本在分析前，會在攝氏60度下乾燥48小時，然後切割並量重。按照ISO 3160/2標準所述製備人工汗液，將0.5毫克（mg）樣本混合在人工汗液靜候24小時，過濾後再通過微波電漿原子發射光譜法（MP-AES）分析溶液，檢測重金屬鉛、鎘、砷及俗稱水銀的汞含量。

結果發現全部樣本均測出水銀（詳見表），甚至超出國際紡織環保研究檢測協會的「環保紡織品標準100」，即每公斤不多於0.02毫克（0.02mg/kg），嚴重超標最少27.5倍。當中鮮橙色的樣本4水銀含量每公斤達12.88毫克，超標643倍。至於印有鮮艷花朵圖案的樣本2，水銀含量同樣驚人，每公斤達3.1毫克，超標154倍。而布口罩的含鉛量亦全部超標，已清洗多次的樣本8，含鉛量為每公斤1.56毫克，超標6.8倍；上述水銀量驚人的樣本4，含鉛量亦超標6.7倍。

家庭醫生關嘉美指出，水銀及鉛皆可透過皮膚吸收，吸入水銀影響身體各處，皮膚出紅疹、手腳麻痹，影響腦部神經系統致記憶力下降；也會導致腎功能受損，對幼童影響尤甚，長期大量吸入水銀甚至可致死亡。至於鉛亦同樣影響多個器官及身體功能，可致急性中鉛毒，病徵包括腹痛及嘔吐等，最憂慮是會導致慢性中鉛毒，影響神經系統發展及兒童發育等。

香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文指，重金屬作為布口罩染色的催化劑，可經過汗水而分解從而被皮膚吸收，顏色愈鮮艷，重金屬成分愈多。即使將布口罩戴在外科口罩外，由於重金屬粒子比起新冠病毒更微小，外科口罩恐未能阻隔；如需使用布口罩加強防疫，可選擇不經漂染的天然布料或材質。

「市民避得過病毒，但避唔到中毒，我覺得好震驚同憂心！」議員鄧家彪對布口罩重金屬嚴重超標感驚訝，認為政府應加強監管及制訂指引，甚至主動巡查，檢走不合規格的劣質口罩，保障市民健康。

■記者林建平

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：