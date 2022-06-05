港航發放抗疫津貼被指「大細超」　停薪留職者促一視同仁

香港航空近日宣布向員工發放每月3000港元的抗疫津貼，為期3個月。但有該公司員工投訴，津貼發放計劃有失公平，如只發放給正在執勤的職員，參加該公司推出的自願帶薪假計劃(Long Pay Leave Scheme)者，需額外參與培訓活動才可獲部分津貼，員工質疑公司玩弄停薪留職的一群。港航沒有回應不公平的批評，只稱計劃是感謝員工在疫情期間支持公司。

在香港航空任職空姐的陳小姐(化名)參加了自願帶薪假計劃，需停職滿6個月後，才會獲發一個月15000港元的基本月薪，她不滿公司要求參加帶薪假計劃的員工須憑參加再培訓計劃及講座，「儲積分」才可獲部分津貼。以她的職級為例，需要一個月累積取夠10分可獲最多8000港元津貼，包括2000港元上述防疫抗疫津貼，她直言，要取足10分是「不可能任務」，不滿公司刁難。

香港航空業總工會秘書長葉偉明指，航空公司應一視同仁，自願帶薪假的員工與公司共度時艱，若發放津貼遺留他們是不公平，促港航一併向停薪員工發放津貼。香港航空去年中曾裁減700名員工，有600名香港員工則獲批參加自願帶薪假計劃。