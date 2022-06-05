本港海岸廢膠樽氾濫　去年檢4.3萬個破紀錄

飲品膠樽漂洋過海後堆積成海岸垃圾污染環境，環保團體綠惜地球過去一年在本港的海灘岸邊檢到超過4.3萬個廢膠樽，數量為歷年之冠，當中識別到約3.6萬個膠樽品牌，包括香港及內地生產的飲品，繁體及簡體字招紙各佔大約一半，倡下屆政府應加快就飲品容器生產者責任立法，並加強與內地海上廢物防治。

今次調查整理由2020年11月至去年11月，到全港不同地點進行116個膠樽品牌的調查數據，地點北至北至鴨洲、吉澳，南抵蒲台島，東及鹹田灣、西貢白腊仔，西達龍鼓灘及大嶼山的分流，每場平均檢獲311個膠樽，最多的鹹田灣更達1,913個。團體將廢膠樽品牌按數量列出後，排首位是以華南為主要銷售市場的內地品牌，本港兩個集團品牌分列二、三位，另一在港上市的內地品牌就排第4。

綠惜地球指出，無論在香港或國際，飲品膠樽一直在海洋廢物調查中位居前列，反映膠樽垃圾無處不在，促請下屆特區政府加快飲品容器生產者責任計劃的立法步伐，並加強與內地的海上廢物污染防治，希望飲品業界訂定進取的回收目標，定期公布回收數據，有必要時披露塑料包裝用量，重用包裝等為環境出一分力。