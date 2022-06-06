回收膠樽每個獲0.1元　入樽機將增量至120部

港府正推行「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，擬於2024年立法實施膠樽徵費。當局早前就該計劃進行公眾諮詢，並推行「入樽機先導計劃」，於全港分階段設置120部入樽機，市民將飲品膠樽投入入樽機回收，每個可獲0.1元。

立法會於2008年通過《產品環保責任條例》，為本港引入生產者責任計劃，主要透過「污染者自付」原則令製造商、進口商、批發商、零售商和消費者減少製造垃圾。多年來，計劃下分別實施了膠袋徵費，冷氣機、雪櫃、電視機及打印機等「四電一腦」產品徵費，而玻璃樽徵費則仍未落實。

當局去年打算立法對飲品膠樽徵費，並於去年進行為期3個月的公眾諮詢，新例將針對容量介乎100毫升至兩公升的塑膠飲品樽。為加強飲品膠樽的回收配套，當局早於2019年6月展開技術測試，在7個「回收環保站」設置共10部「入樽機」，至2020年11月完成測試，期內共回收超過120萬個飲品膠樽；及後當局再試行「入樽機先導計劃」，以測試入樽機在香港的實際應用。

該先導計劃首期於全港分階段設置共60部入樽機，並透過電子支付平台提供即時回贈，鼓勵公眾交回使用完的飲品膠樽，截至今年4月共收集2,069萬個飲品膠樽。今年第二季起，當局將推展該先導計劃第二期，將入樽機數量增至120部。