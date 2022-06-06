網傳優之良品全線結業　各區分店電話無人聽

多個網民今日(6日)均紛紛在網上發布消息，指本港連鎖零食店「優の良品」全線結業，多區分店先後閉店沒有營業。有網民反映，曾到店內查詢，職員指今日為最後一天營業。東網記者先後致電各區分店，均沒有人接聽，其官網亦未能正常登入，甚至上網搜尋店舖資訊，卻驚見各區分店的狀態為「永久停業」。

中原(工商舖)高級分區營業董事黃新宇表示，由優之良品持有的銅鑼灣利園山道39至47號寶富大樓地下G號舖，面積約800平方呎，上月推出市場招租後，獲多家零售商垂青，不足1個月即獲零售店租用，成交月租約13萬港元，比早前意向租金約15萬港元輕微減價約13%。上址由優之良品於2007年斥資約7,500萬元買入，是次成交料享約2.08厘租金回報。

優之良品成立於1993年，是本港大型零食批發及零售連鎖店，雖然其招牌名稱含日語平假名，但並不是日本商業機構，總部設於香港，以售賣廉價的涼果小食為主，是現今80後及90後的回憶，隨後轉攻大陸遊客生意，產品價格亦急劇上升。有網民推測，受新冠肺炎疫情影響下，內地及本港亦未通關，估計優之良品因失去內地遊客生意而結業。