曾祈殷：有隱性傳播　九龍城區需強檢

日前九龍城冠德苑有住客疑感染變種病毒Omicron分支BA.2.12.1。衞生防護中心預料九龍城區內或有隱性傳播。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，需要在九龍城區進行強制檢測，提醒區內居民切勿鬆懈。他指，BA.2.12.1的傳染力高約20%至30%，更容易在人群聚集地方傳播，但以輕症患者為主，死亡率也不高，相信接種3劑新冠疫苗會有保護能力。

曾祈殷續指，九龍城仍存在隱性傳播者，認為無論如何都要進行強制檢測，以提醒當區居民切勿鬆懈。他表示，BA.2.12.1的傳染力強，且更容易在人群聚集的地方傳播，但造成重症機會不大。

除九龍城區內，當局早前指港島亦有隱性傳播。太古城翠湖臺鄱陽閣前日遭圍封強檢，期間450名身處該處人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦檢查共225名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。當局另提醒沒有應門的50戶居民，看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在屋苑內可能有機會繼續傳播的風險。

另外，屯門、大埔及離島區多個屋苑的污水被驗出帶新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉疫地點包括屯門區富健花園、南浪海灣及嘉悅半島；大埔區富亨邨及富善邨；離島區海堤灣畔等。當區民政事務處將會陸續向相關居民、清潔工和保安，派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。