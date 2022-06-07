大圍將軍澳5分鐘內2男女墮樓　俱當場身亡

今日(7日)清晨5時38分，大圍新翠邨新月樓保安員聽聞巨響，循聲察看發現一名男子倒臥一樓簷篷奄奄一息，懷疑他從高處墮下，隨即報警求助。事主其後經救護員檢驗證實當場氣絕身亡，並由消防員合力將遺體抬返大廈內較適宜位置暫時停放。警方展開調查，證實事主為姓葉(83歲)男住戶，初步調查相信他由上址一走廊墮下，警方於現場沒有檢獲遺書。

另於清晨5時43分，警方接獲將軍澳厚德邨德富樓一名男子報案，指其姓吳(77歲)母親倒臥上址平台，懷疑從高處墮下。救護員接報到場證實吳已當場死亡，經警方初步調查，相信女事主在上址一單位墮下；現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定。

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