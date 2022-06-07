增49場所納強檢　香港君悅酒店咖啡廳上榜

2022年06月07日 22:58
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    再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該49個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。
    截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站；位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至後日。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.將軍澳安寧花園2座
    2.元朗洪福邨洪溢樓
    3.沙田碩門邨瑞碩樓
    4.粉嶺粉嶺名都龍騰閣
    5.半山區地利根德里12號譽皇居
    6.藍田康華苑宏康閣
    7.藍田滙景花園6座
    8.荃灣石圍角邨石菊樓
    9.天水圍嘉湖山莊翠湖居5座
    10.鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座
    11.天水圍天耀一邨耀富樓
    12.北角英皇道165-175號公主大廈
    13.銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座
    14.馬鞍山觀瀾雅軒5座
    15.薄扶林寶翠園2座
    16.西營盤第三街138號麗景閣
    17.將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)
    18.將軍澳維景灣畔9座
    19.灣仔春園街47-65號新春園大廈
    20.荃灣海濱花園海珊閣
    21.九龍城啟晴邨滿晴樓
    22.鴨脷洲深灣軒1座
    23.薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座
    24.銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭
    25.元朗新元朗中心4座
    26.馬鞍山迎海1期2座
    27.黃大仙竹園南邨富園樓
    28.上水上水中心4座
    29.屯門友愛邨愛義樓
    30.將軍澳天晉7座星鑽海
    31.深井碧堤半島5座
    32.柴灣杏花邨42座
    33.沙田水泉澳邨樂泉樓
    34.柴灣康翠臺1座
    35.筲箕灣東威大廈3座
    36.油塘崇山街8號曦臺1座
    37.大角咀凱帆軒3座
    38.愉景灣康慧台康頤閣
    39.紅磡海濱南岸2座
    40.九龍灣啟業邨啟賢樓
    41.紅磡昇御門2座
    42.上水太平邨平熙樓
    43.尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 34號舖 奇納百川
    44.銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖 A.T.A.S
    45.筲箕灣筲箕灣東大街22號 安利魚蛋粉麵
    46.灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂 君悅咖啡廳
    47.將軍澳PopCorn商場1樓F10號舖 大將
    48.鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號舖 PHI COFFEE & PANCAKE
    49.鰂魚涌太古城中心3樓315號舖 餃子駅
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease