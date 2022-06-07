增49場所納強檢　香港君悅酒店咖啡廳上榜

再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該49個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站；位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至後日。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳安寧花園2座

2.元朗洪福邨洪溢樓

3.沙田碩門邨瑞碩樓

4.粉嶺粉嶺名都龍騰閣

5.半山區地利根德里12號譽皇居

6.藍田康華苑宏康閣

7.藍田滙景花園6座

8.荃灣石圍角邨石菊樓

9.天水圍嘉湖山莊翠湖居5座

10.鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座

11.天水圍天耀一邨耀富樓

12.北角英皇道165-175號公主大廈

13.銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座

14.馬鞍山觀瀾雅軒5座

15.薄扶林寶翠園2座

16.西營盤第三街138號麗景閣

17.將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)

18.將軍澳維景灣畔9座

19.灣仔春園街47-65號新春園大廈

20.荃灣海濱花園海珊閣

21.九龍城啟晴邨滿晴樓

22.鴨脷洲深灣軒1座

23.薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座

24.銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭

25.元朗新元朗中心4座

26.馬鞍山迎海1期2座

27.黃大仙竹園南邨富園樓

28.上水上水中心4座

29.屯門友愛邨愛義樓

30.將軍澳天晉7座星鑽海

31.深井碧堤半島5座

32.柴灣杏花邨42座

33.沙田水泉澳邨樂泉樓

34.柴灣康翠臺1座

35.筲箕灣東威大廈3座

36.油塘崇山街8號曦臺1座

37.大角咀凱帆軒3座

38.愉景灣康慧台康頤閣

39.紅磡海濱南岸2座

40.九龍灣啟業邨啟賢樓

41.紅磡昇御門2座

42.上水太平邨平熙樓

43.尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 34號舖 奇納百川

44.銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖 A.T.A.S

45.筲箕灣筲箕灣東大街22號 安利魚蛋粉麵

46.灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂 君悅咖啡廳

47.將軍澳PopCorn商場1樓F10號舖 大將

48.鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號舖 PHI COFFEE & PANCAKE

49.鰂魚涌太古城中心3樓315號舖 餃子駅