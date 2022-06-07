增49場所納強檢 香港君悅酒店咖啡廳上榜
2022年06月07日 22:58
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再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該49個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。
截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站；位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至後日。
涉及多宗病例的地點如下：
1.將軍澳安寧花園2座
2.元朗洪福邨洪溢樓
3.沙田碩門邨瑞碩樓
4.粉嶺粉嶺名都龍騰閣
5.半山區地利根德里12號譽皇居
6.藍田康華苑宏康閣
7.藍田滙景花園6座
8.荃灣石圍角邨石菊樓
9.天水圍嘉湖山莊翠湖居5座
10.鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座
11.天水圍天耀一邨耀富樓
12.北角英皇道165-175號公主大廈
13.銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座
14.馬鞍山觀瀾雅軒5座
15.薄扶林寶翠園2座
16.西營盤第三街138號麗景閣
17.將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)
18.將軍澳維景灣畔9座
19.灣仔春園街47-65號新春園大廈
20.荃灣海濱花園海珊閣
21.九龍城啟晴邨滿晴樓
22.鴨脷洲深灣軒1座
23.薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座
24.銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭
25.元朗新元朗中心4座
26.馬鞍山迎海1期2座
27.黃大仙竹園南邨富園樓
28.上水上水中心4座
29.屯門友愛邨愛義樓
30.將軍澳天晉7座星鑽海
31.深井碧堤半島5座
32.柴灣杏花邨42座
33.沙田水泉澳邨樂泉樓
34.柴灣康翠臺1座
35.筲箕灣東威大廈3座
36.油塘崇山街8號曦臺1座
37.大角咀凱帆軒3座
38.愉景灣康慧台康頤閣
39.紅磡海濱南岸2座
40.九龍灣啟業邨啟賢樓
41.紅磡昇御門2座
42.上水太平邨平熙樓
43.尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 34號舖 奇納百川
44.銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖 A.T.A.S
45.筲箕灣筲箕灣東大街22號 安利魚蛋粉麵
46.灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂 君悅咖啡廳
47.將軍澳PopCorn商場1樓F10號舖 大將
48.鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號舖 PHI COFFEE & PANCAKE
49.鰂魚涌太古城中心3樓315號舖 餃子駅
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease