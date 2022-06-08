再多3人針後2周內死亡　兩青少年打復必泰感胸痛疑患心肌炎

新冠疫苗安全堪憂，港府更新疫苗接種監測，截至本周日(5日)的過去一周，衞生署共接獲50宗異常事件報告，當中涉及3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，死者涉及一名95歲女子和兩名分別77歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。一名12歲少女及一名13歲少年，他們在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定，懷疑針後出現心肌炎或心包炎。

一名74歲男子，根據解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病。專家委員會於6月的會議上審視個案的所得資料，認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

另外，截至本周日晚上8時，衞生署共接獲7,613宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括111宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結當中72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，1宗個案，即上述74歲男子，未能確立與疫苗接種有因果關係。另外11宗個案亦初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘27宗個案則有待評估。