英基幼園前行政主任涉收賄款助入學　與10家長同被起訴

廉政公署今日(8日)落案起訴1名國際幼稚園前行政主任，控告她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬港元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。11名被告共被控14項罪名，各人已獲准保釋，將於本周五(10日)在沙田裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

被告林珍妮(52歲)為英基烏溪沙幼稚園前行政主任，受聘於英基教育服務有限公司，被控共13項罪名，即8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及一項代理人索取利益。10名被起訴的家長來自8個家庭，年齡介乎34歲至44歲，包括蔡慧妍及其伴侶李俊朗(李氏二人)；林泯希及其丈夫張珈銘(張氏夫婦)；以及6名母親，徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文及李洁冰。

劉映均與林珍妮同被控上述其中兩項串謀罪名，而李氏二人、張氏夫婦及餘下5名母親，則分別與林珍妮同被控一項串謀罪名。江靜雯另被控一項煽惑代理人索取利益罪名。案件發生於2018年9月至2021年8月期間，涉及共13名學童，分別申請於2019╱20至2021╱22的3個學年入讀英基烏溪沙幼稚園的幼兒班，每個學位涉及賄款2萬至10萬港元不等。