政府指曾專家開會　不太擔心爆第6波疫情　議員批防疫有漏洞

外界憂慮爆發第6波疫情，議員葉劉淑儀問到政府應對第6波疫情的措施及通關問題。林鄭指本周二與專家展開會議，指不太擔心新一波的疫情，本港疫情因透過Ormicon自然感染及一定的接種率，已有保護罩，有保護屏障即市民感染後不需要住院，可以確保醫療系統的穩定。截止昨日為止感染人士為370名、屬於嚴重的有17人，深切治療4人，故不需要作入境限制等。至於通關方面，外國與內地行緊不同的理論措施，香港「企係中間、咩時候做咩措施，好考工夫」，但坦言短期內沒有通關可能性。

另一議員黎棟國提到本港防疫工作仍然有漏洞，認為抗疫措施要配合安心出行，升級安心出行程式，配合強制檢測等。林鄭指會請創新及科技局研究有關問題，但要明白仍有市民不配合，不戴口罩、不打針，雖可以執法，但不能阻止。

李鎮強提到要確保醫委會不用各種不同理由不舉辦職業試，解決本港醫生人手不足問題。她回應指希望醫務委員會以廣大市民利益為依歸，至於取消臨床考試部分，是因為疫情多次取消或趕不及考試，但未來會要求當局繼續督促。