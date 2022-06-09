設施千篇一律　遊樂場趣味欠奉　議員憂影響下一代成長

兒童權益備受關注，有議員今日（9日）在立法會提出議案，指因現時兒童遊樂設施過分單一及趣味欠奉，要求政府全面完善。包括盡快將康文署推動兒童遊樂場的改造計劃擴展至公共屋邨；亦有議員稱議題影響一整代人，不能令小朋友輸在起跑線。

提出議案的議員林琳表示自己雖然身為選委界議員，而議案屬地區範疇，但她認為兒童遊樂設施的議題十分重要，因為當中所帶來的軟技巧，是上課不能學習的，包括創意、建立自信等。她批評現時有遊樂場組件由供應商提供，只注重安全，只能用「悶」字形容， 舉例瀡滑梯的刺激程度與在爸爸的大腿瀡下沒分別。她更指「睇落唔算大嘅政策問題，但會影響一整代人」，希望政府在改造遊樂場的契機，重新做好規劃，令小朋友「走出連玩遊樂場都輸喺起跑線嘅魔咒。」

議員鄧家彪指出，如屯門公園兒童遊樂場一樣好玩的公園只有寥寥數個，他亦批評現時的遊樂場沒有針對兒童的身心發展的遊戲政略，只根據過往的安全標準。另外，他亦提出修正案，包括為兒童遊戲權進行研究，督促政府部門等妥善維護及更新轄下的遊樂設施。而議員梁文廣指康樂文化及事務署「捉到鹿唔識脫角」，笑言其轄下管理的交通安全城，30年來沒有變化。至於育有2小孩的議員容海恩亦指「組合式的遊樂場都千篇一律。」議員何俊賢則舉起照片，指有瀡滑梯僅數米長，過度保護的話會令兒童對社會抗拒，他更對比有其他運動都危險，但政府都推廣，包括馬拉松等。