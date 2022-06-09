公務員學院今舉行動土典禮　着重訓練使命感及歸屬感

觀塘綜合發展項目暨公務員學院的今日(9日)舉行動土典禮，候任公務員學院院長郭蔭庶表示，作為公務員，在香港現時的形勢，加上國家的國情及國際社會複雜的環境，每一個人對國家安全，憲制秩序都有必要認識，這個目的是重中之重，故在培訓上，公務員對國家安全的認識及認同，自覺去維護，都是心態上要下工夫的地方，亦是日後需要重視的工作。

被問到會否用訓練紀律部隊的方式訓練公務員，郭蔭庶指出，從過去幾年的社會狀況，包括抗疫的工作等，警務人員及紀律部隊透過工作表現，證明有獨特可取的地方。他強調訓練不會標籤來源，任何訓練項目可以達致建立高效及有使命感的公務員團隊都值得採用。他續稱，不單止在知識及技術上，最重要是訓練到服務人群的心態，包括歸屬感和使命感等。

郭蔭庶將於7月5日履新。他指，在遴選期間，經過嚴謹的招聘程序，考慮的不單是投考人士的背景，亦相信自己顯示到的質素，令委員會感滿意而獲聘用，遠超於曾作為警察的身份。他又稱，有信心可為公務員學院提供堅固的基礎，在發展方面，策略設定和訓練聚焦等提供貢獻。