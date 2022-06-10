70歲捐血王　50年捐血190次

香港紅十字會輸血服務中心近日嘉許捐贈全血及成分血的「捐血王」及年青捐贈者，而大多數人捐血均為捐贈全血，部分人亦可捐贈成分血，即透過儀器選擇捐出血漿、血小板或一同捐贈，而捐贈成分血人士可以每隔2至4星期捐一次，從而增加捐血的次數。該會的70歲全血紀錄保持者捐血已達190次，而成分血「捐血王」則捐血逾700次。

全血捐血紀錄保持者關錫堯於50年前首次捐血，他分享指能恒常捐血有賴健康的體魄，他經常游泳、跑馬拉松，飲食多菜少肉。而捐血前後會吃多鐵質的豬潤，日常有充足睡眠。約50歲的李兆楠是成分血「捐血王」，他18歲開始捐血，早年在日本留學時已得悉可以捐贈成分血，回港後捐血至今。他指捐一次血可以救3個人，甚至救了受血者的家庭及社會；李的「熱血」經歷亦感染了23歲的兒子，柏軒16歲開始捐成分血，並會在行事曆寫上捐血日子提醒自己。22歲的白直欣則在19歲生日首次捐血，其後每年生日亦如常，她選擇捐成分血希望增加捐血次數。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，本港爆發第5波新冠疫情前，該會每天約可收集到約500包血，但疫情期間曾有一段時間每天則下跌至約200包。李指，其後與商場溝通，例如將流動車停泊在商場附近，亦與大學聯絡，望他們呼籲學生捐血。