48歲主婦墮「殺豬盤」投資騙局失280萬元　警搗詐騙集團拘7人

今年4月，一名48歲家庭主婦在社交平台誤交騙徒，並與對方建立網戀關係，騙徒其後誘騙她到虛假投資網站開戶，聲言可獲取極高回報。事主不虞有詐，將多筆巨額資金匯入指定戶口，由於網站顯示的盈利豐厚，她一度嘗試提款，但騙徒聲稱其投資金額未達標準，僅游說她繼續「加碼」。此外，騙徒得悉事主及其家人持有內地聯名戶口，並存有可觀的可挪用資金，於是帶同她到荃灣和元朗三間店舖進行套現，期間事主配合簽帳，但並無得到任何貨物，只獲取由簽帳額折算出的資金，至於店方則從中收取服務費。

事主套現後，繼續將現金增值至投資網站，至5月28日打算再次提款，惟騙徒已經失去聯絡，她察覺受騙，心傷報警求助。警方展開深入調查及情報分析，鎖定涉案疑犯，本周三(8日)至昨日(10日)以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5男2女(26至53歲)，檢獲14部手機、2部電腦、2部信用卡刷卡機、8張銀行卡及6張信用卡。

警方正追查在逃人士及資金流向，不排除當中牽涉洗黑錢活動，或會有更多人被捕，而目前亦已就相關罪名落案起訴兩名被捕人士，他們昨日已在沙田法院提堂。警方提醒，市民應警惕回報高得不設實際的投資計劃，切勿使用來歷不明的應用程式或網站，以免受騙招致損失。