疫症下掀移民潮　調查指近8成人擬2年內離港

在新冠肺炎疫情打擊下，重創香港經濟和民生。政府施政無能，無力挽救經濟，因此近年香港掀起移民潮。撇除單程證內地來港人士，2019至2021年，香港人口淨移出逾13萬人。本港出現自回歸以來，最嚴重的移民潮。有移民公司今日(11日)舉辦移民展，並進行調查，發現近8成人計劃在2年內移民離港。

有移民公司在4月至6月，進行網上問卷調查，收集超過3.5萬份問卷，發現6成受訪者計劃在1年內離港。調查亦顯示，收入較高的家庭有較大的移民傾向。有30%計劃移民的人，家庭月收入超過15萬。不過，亦有21%收入介乎2萬至5萬的家庭計劃移民。移民博覽總監謝沛豪指，調查反映移民不再只是富裕家庭考慮的問題，現在一般家庭都會思考移民的問題。有負責英國移民的參展商梅小姐表示，自BNO推出至今，查詢移英的人數增加約1倍，而大多數查詢的人都是決定移民。參展商指，每當香港有重大事件就多人打算移民。現時港人移民與社會因素不穩、疫情和對政府政策無信心有關。

到場參觀展覽的市民林小姐育有1名兒子，表示教育因素是自己打算移民的主要原因，她坦承自己不相信香港的教育制度。另一到場的市民李先生則表示自己沒計劃移民，到場是為女兒了解海外升學的資訊。他認為香港的填鴨式教育，會令她十分辛苦，所以計劃讓女兒到海外升學。