大坑火龍文化館開幕　驚喜舞火龍　市民冀中秋再見炎龍之軀

擁有140年歷史的香港非物質文化遺產舞火龍在新冠肺炎疫情下闊別2年，終於重現大眾眼前！因應大坑火龍文化館在今日(11日)正式開幕，這項中秋節傳統節目「大坑舞火龍」得以重辦，一眾主禮嘉賓在大坑坊眾福利會為火龍進行點睛及簪花掛紅儀式，再經火龍引領至大坑火龍文化館舉行開幕儀式。

大坑火龍文化館樓高3層，前身是晚清時期創立的「孔聖義學」。二戰時期被毁，居民其後捐款重修，至2010年經古物諮詢委員會評為三級歷史建築。在火龍飛舞期間，沿途吸引不少市民駐足圍觀拍攝。在舞火龍完成後，亦有市民大叫「中秋見」，寄望能夠在中秋節再見火龍。

大坑火龍文化館理事會理事長林筱魯表示，文化館的出現令「非物質文化遺產，有一個家」；他又指，該館將會在本月底免費開放予公眾人士參觀，並設有導賞團安排講解。不過文化館空間有限，建議不超過15至20人入場。而2樓餐飲設施，就因牌照問題，暫時未能開放。對於今年中秋能否舉辦舞火龍，他指要視乎疫情，不過期望舞火龍在未來能衝出大坑，在各區舉辦。