新一期居屋及白居二攪珠　中籤號碼出爐　入嚟睇睇有無份

新一期「居屋2021/22」及「白居二21/22」於今早(13日)上午10時半攪珠，今年因應新冠肺炎疫情影響，延續去年香港房屋委員會透過網上直播攪珠儀式，攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序及揀樓次序，而首10個號碼分別為00、47、08、11、29、16、09、72、64、36；而新一期白居二攪珠首10個中籤號碼出爐，分別為67、83、25、54、28、12、68、30、90、23。

房委會表示，「居屋2022」及「白居二2022」攪珠仍分別進行，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序，最快今年第4季揀樓。整個攪珠過程將在房委會的臉書專頁及YouTube頻道上直播，房委會不會安排公眾及傳媒出席。

今期居屋一共推出7個項目，提供8,926個單位，售價由124萬至531萬港元不等，以51折發售，大受市民歡迎。其中北角驥華苑更屬罕有港島區海景盤；另有啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。