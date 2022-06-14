海關破挖泥機走私案　截船掃場拘兩男　檢值千萬元舊手機及治癌藥

海關上周四(9日)晚上於本港西面水域偵破一宗海上走私案，在一艘內河船運載的4部重型挖泥機內，檢獲大批走私貨物，包括舊手機及醫治癌症的藥物，同時亦突擊搜查一個位於元朗、用作儲存挖泥機的過萬呎鐵皮場，再於場內一部挖泥機搜出懷疑走私貨。行動中，海關檢獲的物品總值約1,000萬港元，拘捕內河船男船長以及鐵皮場男東主。

海關有組織罪案調查科指揮官呂少輝稱，海關早前收到情報，指有不法分子利用重型機械走私物品到內地，該科關員展開深入調查，迅速鎖定元朗一個鐵皮場，懷疑有人看中場地位置偏僻，暗中進行走私前期工作。關員不眠不休、日以繼夜對鐵皮場進行24小時監視調查，惟鐵皮場地點隱蔽，少有外人出入，而且周圍均受鐵皮圍封，從外圍難以觀察內部活動，加上走私分子部署人手「睇水」反監視和天氣不穩，種種因素均增加執法人員的調查難度。監視期間，關員留意到有人在深夜時分操作挖泥機，懷疑牽涉走私，遂加強監控，等待對方下一步行動。至上周四，本港下起大雨，走私分子可能因天氣有利掩飾，安排貨車將數部挖泥機載運至油麻地卸貨區，再吊上一艘內河船駛往西面水域。監視人員趁機聯絡海關船隊，在船隻駛離本港水域前將其截停。

海域科海域行動組指揮官黃智輝表示，關員在當晚約10時登船搜查，當時船上有6男1女內地船員，報載31個貨櫃及4部重型挖泥機，正擬出發至廣東省佛山市。關員搜查其中一部挖泥機時，發現機底封蓋布滿泥濘，其後仔細抹走髒污和扭開螺絲，揭發封蓋後的內部空間藏有可疑物品，花費大量時間檢查後，起出大批懷疑走私貨，且拘捕該船船長。岸上關員第一時間接獲通知，即時在鐵皮場採取突擊搜查，甫進入場內便目睹多部挖泥機，並發現其中一部挖泥機用同樣手法進行走私，拘捕懷疑與案有關的34歲場主。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。