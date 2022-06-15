年輕婦女乳房有硬塊多屬良性　醫生籲中年婦女定期做篩查

乳癌是排行第3位的本港女性殺手，發病數目更位居榜首。很多女士摸到乳房有腫塊、感到疼痛便擔心是罹患乳癌，惟外科專科醫生江慧中表示，全球有80%至90%女性曾出現乳房腫塊疼痛或增生，疼痛可由賀爾蒙、咖啡因等引起。另外，較年輕、乳房有硬塊的病人中，大部分硬塊都屬良性。由於乳癌有年輕化的趨勢，醫生遇過最年輕的患者只有23歲，加上及早檢查可減低惡化風險，她呼籲高危的婦女應每兩年接受一次乳房X光造影篩查。

江慧中指，20至50歲的女性中，約70%人的乳房腫塊屬良性；而50歲後，腫塊多為乳癌。至於良性乳房疾病，可分成「非增生性」、「增生性」及「非典型增生性」3類。前兩者最為常見，後者則只有不足10%病人患上，屬於會增加患癌風險的類別。5種良性腫瘤中，「非典型增生」及「乳管內乳突瘤」均有機會演變成惡性腫瘤，有20%至30%病人會在幾年後演變成原位癌，若不處理，或會慢慢變成侵入性乳癌。

乳房健康篩查方法主要是臨床診斷、影像診斷及活組織檢查。當中以乳房超聲波最為常見，基本上只有摸到有硬塊，都會進行超聲波，但限制是準確率較低、不能一次過拍攝整個乳房圖像。乳房X光造影及乳房磁力共振造影檢查並非所有人適合做，例如後者是針對已患乳癌的女性，以及屬高風險女性做檢查。另外，乳房抽針組織化驗則是透過幼針或粗針抽取活組織檢查。江表示，乳癌病人若跟足療程，第一至二期患者的5年存活率可達90%，治愈率也愈來愈高，甚至有第4期病人存活10年以上。她引用衞生署建議，呼籲44至69歲的高危婦女，應每兩年接受一次乳房X光造影篩查，以查看乳房組織的結構，例如鈣化點及硬塊，以及留意乳房組織深處的異常情況。