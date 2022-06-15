市面13款床單抗菌功效冇料到　59元樣本防蟎功能媲美千元貨

市面上不少床單聲稱可抗菌及防蟎，消費者委員會早前測試了15款聲稱具抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，發現全部樣本都有不俗的防蟎效能，其中塵蟎抑制率最佳為95%的床單，價格只須59港元，勝過數百至上千港元的樣本；但在抗菌方面，所有樣本未如理想，近80%標示有「抗菌」功能的樣本，在抗菌試驗中未能有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌。消委會已將測試結果及產品資料交予海關跟進。

消委會測試市面上15款床單和床褥保護套，當中9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，6款標示有「防蟎」功能，售價由59港元至1,590港元不等。測試主要檢視樣本的抗菌和防蟎效能、有害化學物質的含量（偶氮染料和游離甲醛）、耐用程度（洗濯後外觀、尺寸等的改變），以及樣本的纖維成分和針數。

15款樣本在化學性和物理性防蟎測試中均表現不俗，化學性防蟎測試根據國家標準GB/T 24253-2009進行測試及評級，各樣本的塵蟎抑制率由61%至95%，當中表現最好的樣本為「Vania Bedding 四防床褥保護罩」，達95%，屬非常有效之評級，價格只須59港元。測試又發現，有9款標示有「抗菌」功能的樣本中，只有2款能有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎的生長，分別為售價1,200港元的「蟎可敵Mite-PROTEX床褥套」及864港元的「Natural Home 抗菌防蟎純綿無皺床笠」；另有2款只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，其餘5款樣本則只有輕微效能，消委會指明顯令人失望。