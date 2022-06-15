確診個案上升　議員憂爆第6波　陳肇始：第5波反彈屬預期之內

本港疫情近日呈上升趨勢，議員陳沛良今日(15日）在立法會會議上指當局早前估計月內每日新增個案將會破千，質詢當局如何評定是否進入第6波疫情，食物及衞生局局長陳肇始回應稱，社會面的不同指標都顯示疫情呈上升趨勢，認為是第5波的反彈，但在放寬社交措施的情況下，反彈屬於預期之內，強調會一路監測指標，例如醫院指標如重症數字等低，以及疫苗接種率等，市民都有一定的免疫力。

陳肇始指當局亦有針對性措施，如夜店、酒吧等，由明日起至本月29日，客人須持有二十四小時內快速抗原測試陰性結果證明，才可以進入；竹篙灣社區隔離措施已開放，若確診者需與同住家人共用睡房或洗手間，不適合家居隔離 ，當局會安排他們到指定設施接受隔離。

議員梁熙則表示，6間方艙醫院及社區隔離設施早前轉用備用狀態，不少工作人員已回歸自己工作崗位，擔心第6 波爆發後沒有人手展開工作，詢問當局需要多少天重新啟用及進入全面運作。另一議員梁子穎則建議參考輔警做法，訓練一批清潔保安人手，需要時可召喚，減少準備工作。陳回應指當局會有不同預案面對下一波疫情的爆發，一般設施需要3部分工作啟動，包括設施的管理、醫護人員提供服務及清潔服務，均會有預案，當中管理、醫療等會在短時間內恢復。至於是否可以儲備人手，她指尸當局會進行研究，認同任何事都需要備案。