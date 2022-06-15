景賢里將重生　設萬元私房菜等項目　另有免費300人導賞團

在第6期活化歷史建築伙伴計劃中大受歡迎的景賢里，經2次流標後終於由天大研究院成功投得。天大研究院香港政策研究中心主任吳文華今日(15日)表示，為補貼高昂的維修費用，將設不同收費項目，包括最低消費1萬港元的私房菜、配合藥膳食療的下午茶套餐等，亦會設瑜伽課程。吳希望以高消費人士帶來的收入，補貼維修保養費用之餘，亦可補貼免費項目的支出，又重申景賢里開放後，預料可每日可容納200至300人，導賞團等均為免費項目，並非只有付費項目，但大部分服務均需預約，大人細路想參觀記得先預約啦。

研究院雖然會盡量保留景賢里建築特色原貌，但樓內及泳池旁分別會加裝1部升降機，以油壓式不影響地基外牆及屋頂為基礎，設立無障礙設施。主樓會加入歷史時光隧道元素，用作展覽、音樂宴會廳、私房菜、中醫藥研習室及普洱茶研習室的用途；副樓則用作辦公室用途；而泳池會設池畔花園供市民休息；花園區域則會加建茶藝坊及紀念品店和休憩設施等，市民可另付約100港元，加購預約參與茶藝坊活動，將提供普洱茶及食療糕點等。

吳續稱，景賢里逢周一休館，周二至四上午將開放予學生團體參觀；至於周五至日上午則會開放公眾免費導賞團，每團30人，即使有付費項目亦會是大眾化可負擔價錢，而下午茶項目收費約300至400港元，晚上則只會提供私房菜項目。吳期望，景賢里在首年便能夠達成收支平衡，預計每年開支及收入分別為3,000萬港元。