運輸署智慧交通基金資助3項目　涉款1370萬元

運輸署公布，智慧交通基金管理委員會批出第4批共3個項目，分別涵蓋橋面安全評估、供長者及殘疾人士使用的預約無障礙交通工具流動應用程式，以及電動車輛充電管理系統，涉及總資助金額約1370萬港元。

是次獲批項目中，由香港理工大學申請的「香港橋面效率和安全性的智能評估」項目，獲批資助約809萬港元，用以開發一套多層檢查方法，探測混凝土橋面的表面及地下缺陷，同時開發一套使用無損評估技術建立的橋面智能效率評估模型，以提升道路安全。「人工智能主導的無障礙智慧出行平台—抱抱出行」項目，則獲批約338萬港元，將透過人工智能、大數據和機器學習技術研發一個約車流動應用程式，以協助長者及殘疾人士預約無障礙交通工具，當中包括可供輪椅上落的的士、福祉車和復康巴士等。餘下的「運用車聯網技術及動態交通、電網和能源資訊，研發零排放自動駕駛電動汽車的智能充電系統」項目，同樣由香港理工大學申請，獲批約220萬港元，用以建立一個智能充電能源管理系統，並推薦電動車輛充電的地點、時間、和充電模式，以減少尋找充電設施的車程。

智慧交通基金全年接受申請，以資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。所有申請分批經由管理委員會考慮及審視。委員會由運輸署副署長(策劃及技術服務)主持，成員包括政府代表、業界專家及相關持份者代表。