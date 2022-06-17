9體育館及洪水橋隔離設施　可重啟成暫託中心　料提供2000床位

勞工及福利局發言人今日(17日)公布，由勞工及福利局常任秘書長主持的加強院舍抗疫能力跨部門工作小組已推展多項改善措施，從而建立屏障保護院舍、加強對院舍的支援，以及改善政府內部的協調，為應對近日疫情變化及可能出現第6波做好準備。

工作小組仔細檢視了把染疫院友送往暫託中心的機制，理順衞生署、醫管局、社署及院舍的工作，使輕症及病情穩定並需要護理的院友可及早轉移至暫託中心隔離，發揮暫託中心分層分流的作用。有需要時可於短時間內重啟9間康文署的體育館和部分洪水橋社區隔離設施為暫託中心，連同運作中的亞博檢疫中心，共可提供約2,000個床位。治療設施方面，北大嶼山醫院香港感染控制中心可在48小時內準備就緒，提供400個床位。

機電署及屋宇署今年4月中至6月中巡視全港約700間私營、自負盈虧和私營機構營運的合約院舍，檢查通風設備是否符合規定。社署亦向院舍提供足夠快速測試包，讓所有院友每天進行檢測，而院舍員工每天上班前也須進行快速檢測，以建立屏障和加強保護。